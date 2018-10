Esplode condotta idrica nel Napoletano: il geyser arriva al quarto piano

Domenica 28 Ottobre 2018, 22:06 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esplode condotta idrica in centro a Torre del Greco, geyser d'acqua in via Circumvallazione. Disagi per i residenti della lunga arteria che collega il cuore antico della città alla periferia: intorno alle 19 ha improvvisamente ceduto una parte della conduttura idrica della zona. Una fontana d'acqua si è immediatamente sprigionata dal manto stradale, arrivando a lambire i balconi ai primi piani degli appartamenti del quartiere. Invasa l'intera carreggiata, con disagi alla circolazione e forti rallentamenti.Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale locale, che hanno transennato il tratto. L'episodio ha suscitato curiosità tra abitanti e passanti, pronti a immortalare l'accaduto con foto e video. Ancora non si conoscono le ragioni della rottura della condotta che, già due anni fa, era saltata nello stesso punto producendo oggi come allora una colonna d'acqua, arrivata addirittura ai secondi e terzi piani degli edifici di via Circumvallazione.