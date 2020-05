Fase 2 in Campania, in circolazione 500 treni: potenziate le attività di sanificazione, marker sui sedili da non occupare

Circa 24mila persone, nella sola giornata di lunedì 4 maggio, hanno viaggiato in Campania sui treni regionali di Trenitalia.

Con un incremento dell’offerta quasi del 50% rispetto alla scorsa settimana, sono circa 500 i convogli del trasporto regionale Trenitalia in circolazione in Campania durante la fase 2 dell’emergenza sanitaria Covid-19 che, grazie agli accordi con la Regione Campania committente del servizio, consentono di spostarsi in treno nel rispetto delle disposizioni previste in materia di tutela della salute pubblica.

A tale scopo, sono stati predisposti interventi attuati gradualmente su tutti i treni della flotta: marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per separare i flussi di salita e discesa, indicazioni sui pavimenti per indirizzare i passeggeri verso l’uscita più vicina e per il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone a bordo. Potenziate, inoltre, le attività di sanificazione e igienizzazione su tutti i treni.

