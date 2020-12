Emilio Fede positivo al coronavirus: è ricoverato nel Covid residence a Ponticelli

Emilio Fede è stato ricoverato nel Covid residence di Ponticelli, la struttura dell'Asl partenopea nata per l'assistenza dei pazienti positivi al virus asintomatici o con lievi sintomi.

L' ex direttore del Tg4 che alloggiava presso l'hotel Santa Lucia di Napoli, in regime di arresti domiciliari, è risultato positivo al tampone a cui è stato sottoposto domenica e che ha comportato il suo necessario isolamento.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Emilio Fede, affidamento in prova: potrà uscire di casa.... IL CASO Emilio Fede libero di tornare agli arresti domiciliari: «Vado a... IL PERSONAGGIO Napoli, Emilio Fede si affaccia dall'ultimo piano dell'hotel...

In previsione della chiusura della struttura alberghiera che, non ha registrato prenotazioni per il periodo natalizio, Fede proseguirà il suo isolamento al Covid residence vicino l'ospedale del Mare dove è stato trasferito questa mattina. Le sue condizioni cliniche, per il momento, sono buone e non presenta alcun sintomo.

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA