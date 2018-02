Blitz degli operai Fca da Pomigliano a Sanremo: fermati e portati in questura per uno striscione

Domenica 11 Febbraio 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 11-02-2018 18:50

Tre operai Fca dello stabilimento di Pomigliano hanno tentato di irrompere sul tir di Rai Radio 2, in piazza Borea d'Olmo, a Sanremo, davanti al Teatro Ariston, per protestare durante una trasmissione. Sono stati fermati dai poliziotti. Stando a quanto ricostruito, sembra che i tre volessero interrompere la diretta radiofonica per leggere un comunicato.Si tratta delle stesse persone (ne manca una quarta) che ieri hanno mostrato uno striscione in piazza Colombo, durante una breve e pacifica protesta. I tre operai sono stati identificati e per loro è stato disposto il foglio di via per tre anni da Sanremo.La denuncia è circolata veloce sui social network, così come la foto: «La polizia di Sanremo ha fermato gli operai FCA di Pomigliano mentre erano in città per ringraziare il gruppo musicale de Lo Stato Sociale per la solidarietà espressagli dinanzi a milioni di telespettatori. Evidentemente questa cosa ha disturbato i vertici del Festival, per cui la polizia sta in questo momento interrogando, prendendo le impronte e denunciando Mimmo, Marco e Antonio non si capisce bene per quale motivo. Probabilmente dire che si vuole lavorare in questo Paese é oramai considerato reato. Sosteniamo i compagni di FCA! Giù le mani dagli operai!», è scritto nella pagina “La Voce delle Lotte”.Tra i tanti a esprimere solidarietà, anche la band Lo Stato Sociale, seconda sul palco dell'Ariston dietro Moro & Meta. «Non siamo esperti giuristi ma ci sentiamo di esprimere loro la nostra solidarietà, conoscendo la bontà delle loro intenzioni».