«Ho augurato buon lavoro al nuovo Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, che ho incontrato oggi a Montecitorio con il Capo della Polizia Franco Gabrielli. Giuliano ha preso il posto pochi giorni fa di Antonio De Iesu che ringrazio davvero molto per l'attività portata avanti in questi anni in una realtà complessa come quella di Napoli e al quale esprimo le mie congratulazioni per il nuovo incarico di vicecapo vicario della Polizia». Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico in un post in cui vi è anche la foto del suo incontro con Giuliano e Gabrielli.

Martedì 4 Giugno 2019, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA