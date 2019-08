Flop differenziata, nuova raffica di multe nel cuore di Napoli

Martedì 20 Agosto 2019, 20:05

Controlli e ispezioni in diversi esercizi commerciali di Napoli «per verificare il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata e sul corretto smaltimento dei rifiuti» sono stati effettuati negli ultimi giorni dagli agenti dell'unità per la tutela ambientale, guidati dal capitano Enrico Del Gaudio, nelle aree tra piazza Garibaldi, via Alessandro Poerio e corso Garibaldi, e tra via Cristoforo Colombo, via Guglielmo Melisurgo, via Cesare Battisti e via Monteoliveto.Le multe hanno riguardato nove strutture - bar, pasticcerie, macellerie, ristoranti - per la mancata osservanza delle regole sulla differenziata e per l'uso di sacchetti di materiale non biodegradabile. Un'ordinanza del Comune di Napoli vieta, infatti, la vendita e l'utilizzazione dei sacchi neri opachi per il conferimento dei rifiuti e dispone l'utilizzo di sacchi compostabili e biodegradabili per la raccolta del umido. Le operazioni di controllo dell'unità per la tutela ambientale proseguiranno nei prossimi giorni