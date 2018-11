Fontana: «Termovalorizzatore inquina? Allora stop ai rifiuti da Napoli»

Martedì 27 Novembre 2018, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La decisione di non accettare più rifiuti indifferenziati dalla Campania nasce dall'affermazione sbagliata di chi ha sostenuto che i termovalorizzatori producano inquinamento. Se è così allora per tutelare i miei cittadini non potrò bruciare altri rifiuti che non siano i miei». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un incontro con il collega della Campania Vincenzo De Luca all'ospedale Cardarelli di Napoli.Fontana, risponendo ai cronisti che gli chiedevano delle parole polemiche del ministro degi Interi Matteo Salvini sul fatto che in Lombardia ci siano 13 termovalorizzatori e in Campania uno solo, ha spiegato: «La termovalorizzazione - ha detto - è una necessità. Noi oltre agli impianti di termovalorizzazione abbiamo una differenziata che si avvicina al 65%, però esiste una frazione che non può essere differenziata e che va eliminata. Al momento senza termovalorizzazione quella frazione non si sa dove metterla: o nelle discariche o si brucia. Noi in Lombardia nelle discariche non mandiamo praticamente nulla, una percentuale inferiore al 3%».