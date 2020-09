Forcella invasa dai rifiuti, l'ennesimo intervento di Municipalità e Asia

Ormai è un eterno e annoso problema, che puntualmente Asia e II Municipalità devono fronteggiare. La discarica di rifiuti speciali continua a deturpare una delle zone simbolo di Forcella, quella dove ci sono ancora i ponteggi del terremoto del 1980. Come se non bastasse, infatti, il marciapiede sottostante è diventato da tempo uno sversatoio illegale, dove si trova di tutto: mobilio, materassi, elettrodomestici e gli immancabili sacchetti di “tal quale”. La zona in questione è quella compresa tra via Vicaria Vecchia e via Giudecca Vecchia, nel cuore di Forcella, un luogo che andrebbe tutelato tanto è antica la storia del quartiere.

Ma che i soliti incivili hanno trasformato in simbolo di degrado. Tante le battaglie di onesti cittadini che vorrebbero far tornare Forcella all’antico splendore, attrattiva per i turisti che, seppure pochi, continuano tuttavia ad attraversare quelle vie. E tanti sono gli sforzi della II Municipalità che, insieme ad Asia, puntualmente è costretta a rimuovere cumuli di rifiuti straordinari. Così anche oggi, di domenica, si è proceduto all’ennesimo intervento di rimozione di ingombranti. Come annuncia Francesco Chirico, presidente della II Municipalità: «Noi la spazzatura la togliamo - scrive sul suo profilo Facebook - ma i rifiuti chi li abbandona? Ancora una volta siamo intervenuti, grazie all’ottimo lavoro di squadra, con l’assessore Luigi Petroli e i consiglieri Bianca Verde, Angela Parlato e Giuseppe Aufiero e per i cittadini Pasquale Aufiero». Resta tuttavia l’atavico problema di come contrastare il fenomeno del continuo deposito di rifiuti, laddove non è consentito e di eliminare una decina di cassonetti che stazionano lungo il marciapiede al di sotto di ponteggi che sono lì da 40 anni. Richieste che i residenti formulano da anni, ma che non hanno ancora ottenuto riscontro.

