Forcella, raffica di multe e sequestri: automobilisti indisciplinati nei guai

A Forcella sono stati fermati 53 veicoli, di cui tredici sono stati sottoposti a sequestrato per mancanza di polizza assicurativa, due perché i conducenti non avevano mai conseguito la patente; altri due perché messi in circolazione sebbene già gravati dal vincolo del fermo e precedentemente affidati ai proprietari in custodia giudiziaria. Denunciato un conducente perché in possesso di patente falsa.

Non sono mancati i controlli alle autovetture con targa straniera. Tra quelle verificate dagli agenti della polizia municipale, due sono state sanzionate per irregolarità della documentazione esibita. Cinque i veicoli verbalizzati e rimossi con carro attrezzi invece perché in sosta vietata. In totale sono state 55 le violazioni del codice della strada contestate.