Forum famiglie, appello a De Luca: «Riaprire le scuole elementari»

I bambini dai 6 anni ai 10 anni non possono essere lasciati soli a casa, per chi non ha alternative, mi sono arrivati tanti messaggi chiedendo aiuto" afferma il Presidente Regionale del Forum delle Associazioni Familiari Nino Di Maio. "Bisogna riaprire le scuole elementari è una priorità, stiamo lasciando sul piano educativo un vuoto che non sarà

facilmente colmabile. La scuola è il futuro, è la formazione delle persone per il benessere delle nostre comunità, è il baluardo contro la violenza e la criminalità, deve funzionare. Ma ancor di più per chi vive il disagio, ancor di più per i ragazzi disabili" continua il Presidente. "Ci appelliamo ai sindacati, alle imprese, al mondo delle professioni, ai dirigenti scolastici e agli insegnanti, all'ufficio scolastico regionale perché si ponga in essere un azione forte a sostegno della scuola. Ma ancor di più alla politica perché si ponga in questo tempo particolare in atteggiamento di dialogo e collaborazione permanente con le famiglie. Chiediamo al Presidente De Luca un incontro per programmare insieme sul tema scuola".

