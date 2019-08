Venerdì 30 Agosto 2019, 21:56

Non c'è pace per il comune di Monte di Procida; nel pomeriggio nuova frana del costone di Via Panoramica. Spaventati i tanti bagnanti presenti sulla spiaggia di Santolillo, che hanno visto alzarsi di fronte a loro una grande nube di polvere che ha seguito la frana.Si tratta della seconda frana negli ultimi 5 giorni, con quella di domenica che ha costretto l'amministrazione a chiudere momentaneamente uno degli chalet disposti in Via Panoramica. L'attività commerciale infatti è situata proprio al di sopra del costone interessato, e di conseguenza è esposta direttamente al pericolo.I cittadini intanto sono preoccupati ed esternano il proprio dissenso tramite i social. Tra i tanti c'è chi pensa alle piogge previste per settimana prossima e afferma "C'è da intervenire, col maltempo possono accadere catastrofi".