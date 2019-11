Morto il fratello del boss Mallardo, il questore di Napoli vieta i funerali

Funerali strettamente privati senza passare per la chiesa e che si terranno direttamente nel cimitero di Giugliano. È la decisione del questore di Napoli in merito alle esequie di Feliciano Mallardo, il 59enne trovato morto in auto per un malore e fratello dei boss Giuseppe e Francesco, storici capiclan ed attualmente in carcere al regime del 41bis.

La decisione è arrivata in nottata ed è stata notificata alle prime ore del mattino ai familiari dell'uomo. La questura ha anche disposto il ritiro di tutti i manifesti funerari dalla città. La decisione, di concerto con l'Antimafia partenopea, è scaturita per il legame tra l'uomo e i capicosca giuglianesi. La salma sarà trasportata al cimitero dove si terrà la benedizione e la tumulazione. La struttura, durante l'arrivo della salma, sarà blindata dalla forze dell'ordine.

