I frati francescani ora rischiano lo sfratto: parte una raccolta di firme per sventarlo

Martedì 9 Luglio 2019, 12:00

SAN GENNARO VESUVIANO - Rischio sfratto per il convento dei frati francescani a San Gennaro Vesuviano, parte la raccolta firme dei cittadini. A fronte di una nuova destinazione sociale pensata per la realtà religiosa fondata nel 1613 dal marchese Scipione Pignatelli per i frati minori, si preannunciano tempi duri. Tanto che l'intera comunità è preoccupata per il destino del convento al punto da indirizzare una petizione a padre Giuseppe Sorrentino, dei frati minori di Marigliano da cui è retta la chiesa; a monsignor Francesco Marino, vescovo di Nola e a padre Carlo Amodio, ministro provinciale dei frati minori di Napoli e Caserta.