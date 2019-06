Napoli, la nuova tendopoli dei disperati nel sottopasso Claudio

Mercoledì 5 Giugno 2019, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 13:19

Il sottopasso Claudio è da tempo il simbolo del degrado di Fuorigrotta. Un tunnel dormitorio che i clochard della zona hanno trasformato in tendopoli. Dagli alloggi di fortuna ricavati nelle crepe delle mura perimetrali, all’accampamento dell’area di parcheggio – mai utilizzato – dello stadio San Paolo.Oggi proprio in questo punto vivono due uomini di cui gli assistenti sociali si occupano da mesi. Un uomo di origini marocchine ed un altro di cui – dati i suoi problemi mentali – non si sa nulla. Entrambi rifiutano sostegni ed aiuti da parte dei volontari dell’unità di strada del comune che più volte li hanno indirizzati verso strutture di accoglienza. E quindi l’emergenza resta.I loro giacigli, sono al limite del guardrail e le condizioni igieniche in cui versano sono sempre più preoccupanti. Non hanno servizi sanitari e mangiano quel che trovano utilizzando una pentola ed un fornellino da campo.«Prima di ogni altra cosa è la loro sicurezza a preoccuparci» dichiara l’assessore al welfare della X Municipalità Costanza Boccardi. «Stiamo provando da tempo a chiedere l’intervento della comunità marocchina, ma non è così facile. Tra l’altro neanche loro ci aiutano rifiutando la nostra assistenza. Spesso li troviamo ubriachi e non riusciamo ad interagire con nessuno dei due. Cucinano accendendo il fornello accanto a materiali infiammabili come i loro vestiti o il legno del mobilio. Anche queste “abitudini” ci preoccupano e ci impongono di intervenire. È necessario metterli in sicurezza e restituirgli dignità. Il sottopasso Claudio – soprattutto in questo momento – non può e non deve più essere terra di nessuno».