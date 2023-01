Fuorigrotta, sequestrato deposito con 3 tonnellate di sigarette di contrabbando

Oltre tre tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate, per un valore stimato di circa 700mila euro, e due contrabbandieri arrestati: è il bilancio di un'operazione messa a segno dalle «fiamme gialle» tra il quartiere Fuorigrotta di Napoli e la provincia, precisamente a Quarto.

Tutto è iniziato con l'individuazione di un furgone sospetto, alla cui guida c'era una persona già nota ai finanzieri. Il pedinamento ha condotto i militari fino all'ingresso in un garage, a Fuorigrotta, adibito, almeno in apparenza, a magazzino per abiti.

Il blitz è scattato mentre una persona incensurata e un contrabbandiere (con diversi precedenti penali anche specifici) erano intenti a scaricare 50 casse di sigarette dal furgone, circa 500 kg di «bionde», che si stavano aggiungendo alle oltre 700 kg già stoccati nel deposito.

Concentrando l'attenzione su un altro garage, a nella vicina Quarto, nella disponibilità di uno dei due fermati, la Guardia di Finanza ha scoperto un altro deposito, dove c'erano ben 1.850 kg di sigarette di varie marche, pronte per essere immesse clandestinamente in vendita. Nell'ultimo trimestre del 2022 i reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza sono riusciti a sequestrare circa sette tonnellate di sigarette di contrabbando, ad arrestare 15 persone e a denunciarne altre 98.