TORRE DEL GRECO - Non è uno strumento legale e non aspira a sostituirsi al prezioso lavoro di prevenzione e repressione svolto sul territorio delle forze dell'ordine. Ma è un modo al passo con i tempi per mantenersi in contatto, fare rete tra vittime di reati ed evitare di restare soli. Nasce su Facebook un gruppo dedicato alle cyber-denunce di furti di auto e scooter a Torre del Greco: sulla pagina Fb gli utenti possono scambiarsi informazioni, raccontare gli episodi dei quali sono stati protagonisti al negativo e lanciare appelli a restare vigili.La community ha già iniziato a funzionare. Il primo utente ad aver raccontato la sua storia è C.C. che ha messo in guardia gli amici virtuali sul boom di furti in zona Sant'Antonio, periferia della città e in via Circumvallazione, con cinque colpi messi a segno in un solo giorno. "Fate attenzione - il messaggio postato nel gruppo - Stanotte è stata rubata una Peugeot in zona Sant'Antonio mentre in via Circumvallazione i ladri hanno fatto razzia nei garage, portando via tre scooter e una vettura di grossa cilindrata".Non risultano denunce alle forze dell'ordine: al momento si tratta di sfoghi on line e di racconti privati che - ed è l'auspicio delle divise - porrebbero tradursi in esposti ufficiali a polizia e carabinieri, così da poter dare il via a indagini vere e proprie.