Giugliano, scoperta una centrale di ricettazione di materiale rubato

In casa custodivano sessanta tra TV e monitor, diversi cellulari e tablet, oltre che decine di impianti stereo: denunciati per ricettazione tre extracomunitari. È l'esito del blitz messo in atto in via Aniello Palumbo stamattina dai carabinieri della Compagnia di Giugliano insieme agli agenti della polizia municipale nella centralissima via Aniello Palumbo.

Al sesto piano di un palazzo, durante dei controlli sull'immigrazione, sono stati scoperti all'interno dell'appartamento numerosi computer, tra cui portatili, pc, schermi, quaranta televisioni, diversi smartphone, impianti audio e schede di memoria per PC. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e i tre immigrati sono stati fermati e dovranno rispondere dell'accusa di ricettazione.

