Furti di marmitte nel parcheggio del centro commerciale: arrestato 45enne

Continuano i furti di marmitte e continuano incessanti i servizi di prevenzione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. A Quarto, nel parcheggio di un centro commerciale, un 45enne di Pozzuoli già noto alle forze dell'ordine è stato bloccato dai carabinieri della locale tenenza mentre stava smontato la marmitta da un'auto di proprietà di una cliente.

I carabinieri hanno sequestrato non solo gli arnesi atti allo scasso che l'uomo possedeva ma anche l'auto con la quale il 45enne era arrivato al centro commerciale per compiere il reato. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.