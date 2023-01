Furto nel negozio, il titolare blocca il ladro in piazza Garibaldi

Furto in un negozio a piazza Garibaldi, a Napoli, dove un uomo sfila un telefono cellulare dalla tasca di una turista per poi darsi alla fuga. Ma il titolare lo rincorre, lo spintona e lo colpisce con un pugno e lo disarma: A.A., 38enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, viene così arrestato per rapina impropria nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato. Cellulare restituito alla proprietaria.