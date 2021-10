Napoli: furto di computer nelle scuole, preso un marocchino di 41 anni

C'erano anche computer rubati da alcune scuole tra il materiale informatico che gli agenti del commissariato Vicaria Mercato di Napoli hanno scoperto a casa di Mohammed Dellah, un marocchino di 41 anni fermato con l'accusa di ricettazione e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L'uomo era stato notato la mattina dello scorso 25 ottobre dalla Polizia in piazza Nolana.

A suscitare qualche perplessità negli agenti è stato un gesto: il 41enne, quando ha visto i poliziotti, si è affrettato a riporre un oggetto nella sua borsa, prima di allontanandosi piuttosto celermente. I poliziotti lo hanno deciso così di perquisirlo: nella borsa aveva 4 pc portatili - sui alcuni dei quali c'erano targhette per l'inventario di alcuni istituti scolastici - e 3 consolle per videogame. A questo punto si è reso necessario perquisire la sua abitazione, che si trova in via Circumvallazione Esterna ad Arzano: lì sono state trovate altre 22 consolle per videogame, 5 tablet, 2 smartphone, altri 5 pc portatili e 600 euro. Il fermo disposto dalla polizia oggi è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria.