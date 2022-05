Arrestato per furto un uomo e due donne residenti nella “Vela rossa” di Scampia. Sono stati sorpresi all’interno dell’isola ecologica in via Cardarelli ad Arzano, mentre riempivano un sacchetto di plastica con alcuni materiali ferrosi destinati allo smaltimento. Bloccati dopo una breve fuga, i tre sono finiti in manette.