A Napoli, in seguito ad una segnalazione di furto di un IPhone a una minore, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, sulla base della georeferenziazione del telefono, si sono recati in via Conforti dove, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno notato due persone a bordo di un'auto che, alla vista della volante, hanno tentato di sottrarsi al controllo. Dopo essere stati bloccati dai poliziotti, i due uomini sono stati trovati in possesso del cellulare. Così C.P.F. e F.A., di 37 e 34 anni, sono stati arrestati per furto con strappo aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA