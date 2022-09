Furto nel negozio al Vomero: ladra inseguita dai poliziotti

Scatta la caccia al ladro in un negozio di abbigliamento in via Alessandro Scarlatti al Vomero. A chiedere l'intervento dei poliziotti alcuni dipendenti che hanno raccontato che l’addetta all’anti-taccheggio si era messa all’inseguimento di una donna dopo averla vista uscire, facendo scattare l’allarme sonoro. Entrambe sono state rintracciate al corso Vittorio Emanuale, dove gli agenti hanno accertato che la donna aveva rubato diversi vestiti per un valore di 127 euro; e la 53enne di origine ucraina aveva in borsa anche un coltello da cucina e un paio di forbici.

Da qui la denuncia per furto aggravato, porto di oggetti atti ad offendere e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.