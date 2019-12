È stato notato uscire dal plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Mameli di Caivano con un carrellino per la spesa. Era notte fonda e la cosa non è sfuggita ai carabinieri della locale tenenza. Quando l'hanno perquisito, F. F. 35enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso con oggetti appena rubati nelle aule della scuola. Merendine, cialde di caffè, succhi di frutta, bombolette spray, casse per pc e utensili da cucina: questo il bottino del 35enne immediatamente riconsegnato all'istituto scolastico. Nelle tasche dell'arrestato, sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio, anche un torcia a pile. Il 35enne dovrà rispondere di furto aggravato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA