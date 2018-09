Venerdì 14 Settembre 2018, 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo una prima pulizia l’area verde nei pressi di via Cinthia è stata abbandonata e nessuno se ne sta prendendo cura. In queste condizioni è insicura ed invivibile per i cittadini». Con queste parole il consigliere della X Municipalità Giovanni Del Vecchio, commenta lo stato di incuria in cui versano i giardinetti antistanti la chiesa di San Paolo apostolo a Fuorigrotta. La prima pulizia, nell’ambito del progetto “Adotta un’aiuola”, fu effettuata lo scorso luglio ma da allora tutto sembra essersi bloccato.«I volontari promisero la costruzione di barriere e recinzioni» continua Del Vecchio, «che tutt’ora non sono state realizzate. Ci interessa sapere chi ha adottato questo spazio e quindi a chi compete la sua manutenzione. Le erbacce sono tornate ad invadere il terreno e ci sono sacchetti della spazzatura accatastati l’uno sull’altro vicino i muretti dei marciapiedi. Non è possibile tenere in queste condizioni un giardino pubblico, davanti al quale ogni giorni passano centinaia di persone. E’ nostra intenzione chiedere ai volontari un nuovo intervento nei prossimi giorni, per evitare che questi giardinetti diventino una nuova giungla cittadina».