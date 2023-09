Musicista ucciso a Napoli, la mamma di Giogiò dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

È in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Giorgia Meloni e la mamma di Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista ucciso all'alba del 31 agosto durante una lite per un parcheggio fuori da un pub a Napoli.

Contestualmente, in Parlamento, il deputato Francesco Emilio Borrelli ha dedicato un accorato ricordo a Giogiò. «Hanno ucciso il bello della nostra città. Un giovane che suonava il corno e per mantenersi agli studi faceva anche il cameriere. Abbiamo il dovere di non rendere inutile il sacrificio di questo ragazzo e dare un senso al dolore della famiglia. Per questo è necessario non solo modificare le norme con pene severe e senza sconti ma anche aumentare gli assistenti sociali e le scuole aperte - ha sottolineato - L'assassino girava per strada di notte con una pistola pur avendo dei precedenti anche per tentato omicidio. Chi ha permesso che potesse continuare a delinquere? Come è possibile commettere tali delitti a pochi metri dalla questura, dal Comune e dalla prefettura?»