Covid a scuola, boom di contagi a Napoli: +35% nella classe di età 14-18 anni

«Nelle ultime tre settimane - dal 1 al 21 febbraio - nella città di Napoli l’incremento dei casi di positività al Coronavirus, rispetto alle tre precedenti, è stato del 6%. L’andamento del contagio nella classe dai 6 ai 18 anni, coinvolta in questo periodo dall’apertura delle scuole in presenza, continua a crescere. In particolare, nella classe di età 14-18 anni, dove si è registrato il più alto numero di contagi, sono fortemente auspicabili interventi per contenere questo aumento».

Sono le conclusioni del lavoro coordinato da Giuseppe Signoriello (Unità di Statistica medica, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) e condotto da Simona Signoriello e Vittorio Simeon, afferenti alla stessa cattadra con la collaborazione, di Francesca Menna, assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute al Comune di Napoli.

Lo studio mette sotto i riflettori l’incidenza settimanale per classi d’età per 10 mila abitanti, a partire da agosto 2020. Mentre nella seconda ondata epidemica la classe di età più determinante nell’aumento del contagio era stata quella 19-30 anni, in questa fase è la classe di età 6-18 anni quella maggiormente interessata da una maggiore incidenza di casi Covid-19. Un'analisi più dettagliata evidenzia come la classe 14-18 anni nelle ultime due settimane non solo è quella con il maggior numero di contagi (per 10 mila abitanti) ma è anche quella interessata dal maggiore incremento. In questa classe di età il confronto tra le due ultime settimane rispetto alle due precedenti evidenzia un aumento del contagio del 35%. Anche la classe di età 6-13 anni ha avuto nel mese di febbraio un aumento del contagio, ma in misura minore.

Nel periodo dal 1 agosto 2020 al 21 febbraio 2021 il numero dei infezioni Covid-19 nella città di Napoli è stato pari a circa 45.229 casi. Dopo una fase di forte crescita giornaliera dei casi fino all’inizio di novembre 2020, con oltre mille casi notificati in un giorno (6 novembre), è seguita una diminuzione dell’incidenza terminata verso la fine di dicembre. Nella prima parte di gennaio 2021 si è osservato un periodo di sostanziale stabilità del contagio, seguita da una fase attuale di incremento del contagio. Nelle prime tre settimane di febbraio poi (dal 1 febbraio al 21) sono stati notificati 4.158 casi, in aumento del 6 per cento rispetto alle ultime tre settimane di gennaio nelle quali i casi riportati erano 3.912.

La città di Napoli evidenzia un'incidenza di Covid-19 sempre maggiore rispetto alla Regione Campania nel periodo considerato, circa il 10% in più al 21 febbraio 2021. Anche la mortalità è notevolmente aumentata, con un tasso di mortalità per 100 mila abitanti che risulta cresciuto del 65% rispetto a quello della Regione. Quanto ai ricoveri ospedalieri e in terapie intensiva per Covid-19 nella città di Napoli, dopo una forte riduzione dovuta al termine della fase di maggiore contagio della seconda ondata è attualmente stabile ma con una crescita delle terapie intensive stante abche la funzione hub dei poli sanitari verso altre province.

