Domenica 21 Aprile 2019, 08:45

Cosparge di benzina due auto e le incendia, uomo fermato dalla polizia. Notte di terrore in via Ippolito Nievo a Giugliano dove questa mattina intorno alle tre una persona ha dato fuoco a due auto parcheggiate davanti a un deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano che hanno bloccato l'uomo è spento le fiamme. Gli agenti stanno interrogando l'uomo per capire il movente che lo ha spinto ad incendiare le due vetture parcheggiate. Paura e panico tra i residenti della zona che hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine.