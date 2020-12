Tamponamento mortale sulla 162 nel Napoletano: autista vola dal parabrezza

È di un morto e un ferito il bilancio di un tamponamento avvenuto nel tardo pomeriggio sulla ex SS 162NC Asse Mediano, al chilomentro 5+700 nel territorio del Comune di Giugliano in Campania. L'incidente ha coinvolto due furgoni,un Ducati e un Berlingo della Citroen. Quest'ultimo era fermo ai lati della carreggiata quando è sopraggiunto l'altro furgone che, per cause in corso di accertamento, lo ha tamponato. L'autista del Berlingo si trovava probabilmente fuori davanti allo stesso e l'urto lo ha scaraventato nel parabrezza. Ferito l'autista dell'altro furgone. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale della sezione di Napoli, Distaccamento di Nola. Da accertare le cause dell'impatto tra i due mezzi, avvenuta forse a causa delle avverse condizioni meteo.

