Operazione della polizia Municipale di Giugliano, chiusa officina meccanica illegale. Sono stati gli agenti agli ordini della comandante Petrillo durante l'attività di controllo denominata Action Day, a controllare e chiudere una attività di meccanico in via traversa arco San Antonio.

Sequestro penale del locale per smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e per mancata autorizzazione agli scarichi industriali visto che l'officina era collegata alla fognatura illegalmente. In piu' elevate sanzioni amministrative per un importo di 7166 euro. La Municipale ha controllato una fabbrica di cartoni in via San Francesco a Patria e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2866 euro, per mancata tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e mancata iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

