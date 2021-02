Documenti validi per l'espatrio, contanti, una pistola e droga. È quanto trovato dai Carabinieri a Torre del Greco in possesso di V.C., 41enne già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di traffico di stupefacenti. I militari della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno individuato V.C., sul cui capo pendevano due provvedimenti da eseguire a seguito di una condanna a 2 anni e 11 mesi per detenzione e spaccio di droga e per inosservanza di una precedente misura cautelare, in un appartamento di Torre del Greco.

Durante la perquisizione conseguente alla cattura, i militari hanno trovato, occultati sotto ad un tavolo in cucina, una pistola semiautomatica provento di furto nel 2016 e 67 proiettili calibro 7,65. Nascosti in una cassapanca in camera da letto sono stati trovati inoltre 133 grammi di cocaina e 500 grammi di marijuana. L'uomo nel proprio portafoglio aveva anche documenti falsi validi per l'espatrio, intestati ad altra persona ma con la sua foto, e 670 euro contanti in banconote di vario taglio. Il 41enne è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.

