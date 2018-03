Choc a scuola nel Napoletano: la mamma dell'alunno schiaffeggia la maestra

«È un fatto sconcertante» ha detto il sindaco di Villaricca Maria Rosaria Punzo, parlando dell'aggressione. «Non conosco ancora i dettagli dell'accaduto - dice il sindaco Punzo - ma appena ho saputo del fatto ho chiamato la preside per esprimere la solidarietà del Comune sia alla docente che all'intera comunità scolastica».

Venerdì 9 Marzo 2018, 15:43 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 18:31

Una maestra schiaffeggiata e presa per i capelli dalla mamma di un alunno della terza elementare all'esterno della scuola dove insegna: è accaduto oggi davanti all' istituto scolastico primario Rodari di Villaricca. Secondo quanto si è appreso, l'insegnante, che avrebbe riportato lievissime ferite, si è poi recata nell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per farsi medicare. Non sono noti, al momento, i motivi dell'aggressione.