Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Cardito, il pm chiede l'ergastolo per Tony e la mamma

Ergastolo per Tony Essobdi Badre e per la ex compagna Valentina Casa. Lo ha chiesto il pm nel corso del processo a carico dei due imputati per la morte del piccolo Giuseppe di Cardito e del tentato omicidio della sorellina. Nessuno sconto o beneficio - ha spiegato il rappresentante della Procura di Napoli nord - per una vicenda tanto efferata.



Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA