Grate della linea 6 al Plebiscito: il ministero blocca i lavori del metrò

Martedì 23 Ottobre 2018, 09:25

Stop alle grate a piazza del Plebiscito. Il ministero dei Beni culturali, guidato da Alberto Bonisoli, sospende il parere favorevole della Sovrintendenza di Napoli sulla realizzazione della camera di ventilazione della metropolitana Linea 6 Chiaia-Municipio rilasciato il 21 marzo scorso. Si fermano le ruspe. Vittoria dei comitati e delle associazioni degli intellettuali napoletani che erano scesi in piazza l'8 ottobre scorso per manifestare il proprio dissenso sulla scelta di ubicare le grate proprio a ridosso del colonnato, giudicata «uno sfregio alla piazza». Sorpreso l'assessore alle Opere Pubbliche Mario Calabrese: «Una decisione anomala, si cambia un parere già dato. Aspettiamo di conoscere le motivazioni». Intanto, senza l'ok obbligatorio della Sovrintendenza i lavori non possono procedere e tutto resta in stand by. A rischio i fondi europei: 98 milioni di euro che devono essere rendicontati entro il 2019.