Green pass, negli scavi di Pompei ​arrivano i “furbetti del tampone”

Sottoporsi al tampone gratuito nel gazebo dell’Asl riservato ai visitatori degli Scavi di Pompei, senza poi visitarli davvero? È un abuso, ovviamente, un trucco: ma un trucco che riesce, e in tanti ne stanno approfittando. Lo abbiamo fatto anche noi del Mattino, ieri mattina, per testimoniare che non ci sono controlli che riservino esclusivamente a chi deve entrare agli Scavi il “privilegio” di ottenere il tampone (che se negativo dà il via...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati