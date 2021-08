Pompei, Zuchtriegel apre l'ascensore disabili fuori orario per consentire la visita di una turista

Una bella storia, che riempie il cuore di gioia, arriva dagli Scavi di Pompei e dimostra la generosità del direttore generale Gabriel Zuchtriegel. La protagonista è Michela Monaco, giovanissima consigliera comunale di Firenze, turista nella città romana. Lei ha deciso di raccontare, attraverso il suo profilo Facebook, la bella esperienza vissuta a Pompei grazie a Zuchtriegel. L'ascensore per disabili chiude alle 16 e il direttore generale del Parco Archeologico è andato personalmente ad accertarsi che ritornasse in funzione, anche dopo l'orario di chiusura, per consentire alla giovane turista di usufruirne. Zuchtriegel lo avrebbe fatto, e lo rifarà se necessario, anche se la giovane turista non fosse stato un esponente politico. Alla fine del tour non è mancata la foto ricordo tra la consigliera e Zuchtriegel.

«Ciao amici. Sono stata a visitare il sito archeologico di Pompei, non c’ero mai stata. Il sito è assolutamente accessibile, al di là di quanto potessi immaginare e questa cosa mi ha felicemente sorpresa. Pensare che una città romana del 79 d.C è stata quasi totalmente resa fruibile alle sedie a rotelle provenienti da ogni parte del mondo mi rende ancora più forte della mia teoria, cioè che le barriere architettoniche sono per lo più volute dalla incuranza delle persone: da chi progetta un nuovo edificio o negozio ma anche una strada, un marciapiede o un’infrastruttura. Nel parco archeologico sono state messe passerelle e rampe (della giusta pendenza) per far passare il piu facilmente possibile le persone a ridotta mobilità. L’intoppo è arrivato alla fine: dopo aver percorso tutta Pompei (che è sì accessibile ma ovviamente non liscia come l’olio) avrei voluto prendere l’ascensore per recarmi all’uscita invece che tornare indietro per tutta la città. Purtroppo però l’ascensore si trova dentro il museo che chiude alle 16 e, essendo io arrivata dopo la chiusura, non avrei potuto prenderlo. Prontamente è intervenuto il direttore degli scavi archeologici di Pompei Gabriel Zuchtriegel, che ringrazio, il quale ha riaperto appositamente l’ascensore. Questo riconferma quanto detto sopra: qui è stato fatto tutto benissimo anche se poi, per problemi di orario e di organizzazione, ci si perde praticamente in un bicchier d’acqua. Consiglio a chi non lo avesse ancora fatto di andare a visitare Pompei».