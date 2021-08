Tamponi rapidi agli scavi di Pompei, il test è gratuito per i visitatori

Tamponi rapidi per tutti. Gratis. Agli scavi archeologici di Pompei. L'iniziativa è al via da domani, ovvero da quando è necessario esibire la certificazione verde Covid (vaccino o certificato di tampone antigenico con esito negativo), in ottemperanza al decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, per entrare nei siti della cultura e dell'arte in Campania e nel resto d'Italia. Per garantire la massima accoglienza di tutto il pubblico e facilitare l’accesso al sito, il parco archeologico,in collaborazione con la Regione e l'Asl 3 Napoli propone lo screening. In piazza Anfiteatro, in coincidenza con gli orari d'ingresso nelle domus.

Il servizio, che si svolge in maniera sperimentale, è gratuito per i visitatori della città dissepolta. «In una situazione di emergenza globale come quella che stiamo vivendo, compito di chi gestisce un luogo della cultura deve essere di conciliare al meglio le esigenze di salute e sicurezza pubblica con la nostra missione di essere un luogo inclusivo», dichiara il direttore Gabriel Zuchtriegel, che aggiunge: «Tempi di crisi a volte richiedono risposte veloci e insolite. Ringrazio la Regione Campania e l’Asl Napoli 3 di aver prontamente accolto la nostra richiesta e i visitatori per la loro comprensione e collaborazione»​