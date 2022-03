Guerra in Ucraina, istituito comitato campano per coordinare gli aiuti

Scattano i primi provvedimenti per l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione ucraina. Per questo, la Regione Campania ha appena costituito un comitato di coordinamento degli interventi e delle attività composto dal presidente della Giunta regionale o un suo delegato, il prefetto di Napoli o un suo delegato, il questore di Napoli o un suo delegato, il pesidente dell’Anci Campania o suo delegato, il direttore generale per i lavori pubblici e la Protezione civile della Regione o un suo delegato, il direttore henerale per la Tutela della salute e il coordinamento del servizio sanitario regionale o un suo delegato, il direttore generale per la Mobilità della Regione o un suo delegato, il direttore generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie della Regione e o un o suo delegato.

La sede è nella sala Emercom della Protezione civile alla Torre C3 del Centro Direzionale di Napoli, ma può anche riunirsi in modalità telematica.