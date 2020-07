La scorsa notte la Polizia municipale di Pozzuoli ha fermato e multato 12 mezzi della nettezza urbana provenienti da Ischia. «I camion colmi di rifiuti - spiega il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia - non solo erano sbarcati in città in un orario non consentito, ma sprigionavano un odore nauseabondo e insopportabile. Addirittura uno di questi trasudava percolato, lasciando una scia di liquido inquinante sulle nostre strade. È uno scempio che si ripete sistematicamente e che la città non è più disposta a subire. Per ora li abbiamo contravvenzionati, poi stiamo valutando quali altre azioni mettere in campo per fermare questa vergogna. Di certo continueremo con i controlli per far rispettare l'ordinanza, per evitare che arrivino mezzi al porto prima delle 3 e per debellare definitivamente questo fenomeno mortificante per il nostro decoro urbano».

LEGGI ANCHE Castellammare, riapre officina abusiva sequestrata: denunciati due fratelli

L'ordinanza a cui fa riferimento Figliolia è quella che vieta, il sabato e la domenica in un orario non compreso tra le 3 e le 9, il transito su suolo comunale dei mezzi che trasportano rifiuti e merci pericolose. Oltre alla contravvenzione, 9 compattatori che trasportavano rifiuti organici hanno ricevuto anche un verbale per violazione del regolamento di polizia municipale sul decoro urbano e ambientale. L'autista di uno dei mezzi, in concorso di colpa con il proprietario, è stato invece denunciato all'autorità giudiziaria perché il mezzo che guidava perdeva percolato dal cassone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA