Hashish nascosto nella cassetta Enel: arrestato pusher a Ottaviano

Lunedì 17 Settembre 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 11:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Torre Annunziata nel corso di un servizio di perlustrazione hanno tratto in arresto Valerio D’Ippolito, un 35enne di Ottaviano già noto alle forze dell'ordine per reati di droga.I militari lo hanno fermato e sottoposto a controlli mentre si intratteneva con fare sospetto in via Pappalardo rinvenendogli addosso alcune stecchette di hashish.Subito dopo hanno proceduto a perquisire anche la sua abitazione nella stessa strada rinvenendo in una scatola in cucina altro stupefacente e materiale per il confezionamento, ma non solo. In tasca, infatti, aveva un mazzo di chiavi e alcune non corrispondevano alle serrature di casa per cui sono state iniziate verifiche sulle pertinenze della sua abitazione. Una delle chiavi apriva il lucchetto a protezione di una cassetta Enel dismessa all’interno della quale sono stati sequestrati 21 panetti di hashish da 100 grammi l’uno e 3 bilancini di precisione. Arrestato per detenzione di hashish a fini di spaccio, l'uomo è stato tradotto nel carcere di Poggioreale.