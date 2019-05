Sabato 4 Maggio 2019, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2019 10:40

Il lungomare si tinge di rosso per ricordare i cinque anni dagli spari che ferirono a morte il giovane tifoso del Napoli Ciro Esposito. Decine di tifosi si sono dati appuntamento in via Caracciolo, per accendere fumogeni ed intonare cori da stadio. Dalla villa comunale al Castel dell’Ovo una “lingua di fuoco” ha ricordato uno degli eventi più tragici della storia recente del tifo partenopeo.«Ringrazio tutti quelli che ci sono stati vicini e che oggi hanno voluto ricordare mio figlio» commenta la madre Antonella Leardi. «Non ci siamo mai sentiti soli e queste manifestazioni continuano a dimostrarci la vicinanza e l’affetto del tifo azzurro».