Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Bagnoli insieme alle volanti dell’ufficio prevenzione generale hanno denunciato in stato di libertà due giovani cittadini tedeschi, S.L.S e S.J.E., di 27 e 28 anni, per il reato di danneggiamento di beni di proprietà delle Ferrovie dello Stato.



I poliziotti sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, presso la stazione ferroviaria di Campi Flegrei, poiché due giovani stavano imbrattando, con della vernice, i treni in sosta. Gli agenti sono riusciti ad individuare due ragazzi che sul binario 3, con delle bombolette spray stavano dipingendo dei graffiti sulla carrozza di un treno in sosta Dopo una breve fuga, i due giovani sono stati bloccati lungo via Giulio Cesare, con ancora in possesso 9 bombolette spray. Entrambi i giovani sono stati denunciati in stato di libertà.

Lunedì 21 Maggio 2018, 18:32

