Impegno, legalità e speranza: giornata di confronto all'istituto Virgilio IV di Scampia

Mercoledì 15 marzo alle 10, nell’Auditorium dell’Istituto comprensivo Virgilio IV a Scampia si terrà l’evento Semi di Memoria, fiori d’Impegno, testimoni di Speranza per celebrare la 28esima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie. Un’occasione per favorire una comunità educativa che promuova la cultura della legalità, dell'impegno civile e della cittadinanza attiva, un momento di riflessione, approfondimento e di incontro. La proposta educativa è centrata sull’importanza «del fare memoria» che rappresenta lo strumento portante attraverso il quale sviluppare un percorso di approfondimento, rielaborazione e impegno a scuola e nel territorio.

Ad accogliere i relatori saranno gli alunni del Parlamento delle ragazze e dei ragazzi. Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica Lucia Vollaro, il programma dell’evento prevede gli interventi dell’assessore all’Istruzione del Comune di Napoli Maura Striano, Daniela Giordano, presidente ANFI sezione di Napoli ed esperta in diritto minorile e familiare, Mario Di Costanzo, delegato arcivescovile settore cultura dell’Arcidiocesi di Napoli, il comandante provinciale di Napoli dell’arma dei carabinieri Enrico Scandone, Giandomenico Lepore già procuratore della Repubblica di Napoli, Mariano Di Palma, coordinatore segreteria di Libera Campania, e Anna Distinto, vice presidente VIII Municipalità del Comune di Napoli.