A fuoco un rimessaggio di barche nel Napoletano: colonna di fumo nero e fuga dalle case

Un imponente incendio si è sviluppato poco fa a Marano, nella zona periferica compresa tra via Castelbelvedere e via Pio La Torre. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate in un rimessaggio di barche. L'incendio ha generato una colonna di fumo nero e maleodorante che si è stagliata sulla città. Il fumo è visibile dal centro di Marano e dai limitrofi comuni di Quarto e Villaricca. Molti residenti sono scesi in strada. Sul luogo dell'incendio sono accorse anche le forze dell'ordine del territorio.

