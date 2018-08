Nell'auto la borsa con 32mila euro: imprenditore seguito e rapinato a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Agosto 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 09:01

L'automobile nuova, il borsello sul sedile del passeggero, la strada libera da passanti e automobilisti. Le condizioni ideali per una rapina mordi e fuggi, di quelle da mettere a segno in pochi secondi con una pistola puntata sul viso del malcapitato. Questa volta, con un bottino che forse nemmeno i criminali si aspettavano: oltre 30mila euro, in contanti. È successo nel primo pomeriggio di venerdì nella periferia est di Napoli, vittima un imprenditore che stava andando a versare in banca il ricavato della sua attività di ristorazione. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato: non si esclude che sia stato seguito, ma è verosimile che i rapinatori fossero in zona alla ricerca di prede e, notando la borsa sul lato passeggero, avessero scelto l'uomo.