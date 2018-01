Venerdì 26 Gennaio 2018, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 26-01-2018 08:18

I carabinieri della stazione di Saviano hanno denunciato per furto con destrezza due 14enni, identificando anche il fratello di 13 anni di uno dei due, non imputabile. I militari hanno accertato che la sera del 19 gennaio, tutti e tre su uno scooter senza casco e senza assicurazione, dopo aver affiancato una 73enne del luogo che pedalava sulla sua bici, le hanno strappato via dal cestino la borsa contenente documenti e 70 euro.