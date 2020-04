Incendio nei boschi di Agnano: denunciati i due piromani

I carabinieri forestali del gruppo di Napoli hanno incrementato le attività di prevenzione e repressione incendi con diverse persone ascoltate sullll’incendio dei Camaldoli di martedì scorso. Per l’incendio scoppiato giovedì ad Agnano sono state denunciate due persone per il reato di incendio boschivo colposo in concorso. Allertati per l’incendio, una pattuglia della stazione Carabinieri forestale di Napoli e militari del Nucleo Investigativo (NIPAAF) hanno ricostruito l’evoluzione dell’incendio e la relativa causa individuando i responsabili. Ultimo aggiornamento: 14:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA