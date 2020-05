Incendio a Napoli, in fiamme cumuli di spazzatura e pneumatici: la colonna di fumo nero visibile da tutta la città

Una nuvola di fumo nero alle pendici del Vesuvio: è l'incendio spaventoso che è divampato pochi minuti fa nella zona di Gianturco, nella periferia orientale di Napoli.

Sul posto sono presenti alcune squadre dei vigili del fuoco. La colonna di fumo, visibile anche in altri quartieri della città, sarebbe stata generata da un rogo appiccato tra via Ferrante Imparato e via delle Brecce a Sant'Erasmo, una zona tristemente nota per gli sversamenti abusivi nell'area dei due campi rom sgomberati ormai tre anni fa.

Proprio cumuli di spazzatura di ogni genere, compresi rifiuti speciali e pneumatici, sarebbero stati dati alle fiamme tra le proteste e l'indignazione dei cittadini.

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA