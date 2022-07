Incendio a Terzigno il 5 luglio 2022, valori di diossine superiori alla media

Sono disponibili i primi aggiornamenti in merito all’incendio che lo scorso 5 luglio ha coinvolto un negozio di vernici in Corso Einaudi nel Comune di Terzigno per la ricerca di diossine e furani. Dal risultato del rapporto di prova si evince che la concentrazione relativa alle diossine e ai furani, espressa come pg/Nm3 I-Teq (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente) risulta, per il primo ciclo di campionamento, superiore rispetto alle concentrazioni di tossicità equivalente dell’ordine di 0.1 pg/m3 mediamente riscontrabili in ambiente urbano e soggette a grande variabilità, come individuate dall’OMS Air Quality Guidelines - Second Edition 2000.

Per quanto riguarda invece gli inquinanti monitorati attraverso il laboratorio mobile (quali benzene, toluene, xilene, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ozono, Pm2.5 e Pm10) le misure non hanno evidenziato, nel breve periodo monitorato, criticità riconducibili all’incendio. Gli ulteriori risultati degli interventi in corso verranno diffusi non appena disponibili.