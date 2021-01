Furgone in fiamme, tragedia sfiorata e tensione a Torre del Greco

Furgone va a fuoco: tragedia sfiorata in via Cupa San Pietro, stretta arteria che collega la zona di via Cesare Battisti a corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco.

Atrorno alle 22.30 di ieri, per cause al momento imprecisate e al vaglio dei carabinieri, un mezzo adibito al trasporto è improvvisamente stato avvolto dalle fiamme in prossimità di diverse auto in sosta e nelle vicinanze di un palazzo alto cinque piani.

APPROFONDIMENTI IL CROLLO Crolla solaio a Torre del Greco, sgomberata famiglia di 82enni LA PANDEMIA Covid, cresce ancora il numerodei contagiati nel Vesuviano L'INCHIESTA Mazzette a Torre Annunziata, la regola del 10%: fari anche sui lavori...

I primi ad accorgersi del rogo sono stati alcuni residenti dello stabile, che hanno allertato i proprietari delle vetture in sosta vicino al furgone, evitando dunque che le fiamme si propagassero anche agli altri veicoli.

Sul posto sono poi giunti i vigili del fuori che hanno provveduto a spegnere l'incendio, che ha provocato anche lo scoppio dei pneumatici del mezzo interessato dalle fiamme.

Ora saranno i militari dell'Arma (sul posto sono intervenuti gli uomini della stazione Centro e quelli della sezione Radiomobile della compagnia agli ordini del comandante Andrea Leacche) a cercare di risalire alle cause dell'incendio, anche se non viene esclusa la pista dolosa (il proprietario del mezzo è un pescatore). Momenti di forte tensione si sono verificati, a quanto raccontano alcuni residenti del posto, per le difficoltà riscontrate dai vigili del fuoco ad arrivare nella zona del rogo a causa delle auto in sosta selvaggia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA